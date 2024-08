Plus Werkhausen

Trisomie 21: Paula Drogi geht in Werkhausen ihren Weg in die Selbstständigkeit

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Die 15-jährige Paula Drogi aus Werkhausen hat viele Talente und Interessen. Die drolligen Familienhunde Oskar und Eddie spielen eine ganz große Rolle in ihrem Leben. Fotos: Julia Hilgeroth-Buchner Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Aha, die Paula! Fröhlich schnaubend setzen sich Sunny und Spirit in Bewegung, denn die beiden Pferde wissen ganz genau, wer am Zaun der kleinen Koppel am Dorfrand auf sie wartet. An diesem Sommerferientag ist die 15-jährige Paula Drogi aber nicht da, um ihre wöchentliche Reitstunde zu nehmen. Ein Fotoshooting für unsere Zeitung steht auf dem Programm, und die Tiere spüren, dass irgendetwas anders ist.