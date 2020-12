Wissen

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr sind das gesetzliche Limit in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Jahren hat der Treffpunkt Wissen fast immer dieses Maximum ausgeschöpft, es sei denn, der Advent fällt wie zuletzt komplett in den Dezember, denn dann sind in unserem Bundesland verkaufsoffene Sonntage verboten (anders als etwa im nahen Nordrhein-Westfalen). Im Corona-Jahr 2020 konnte bislang gar kein verkaufsoffener Sonntag realisiert werden, und es gibt auch keine Aussicht, dass sich daran etwas ändern wird. Das ärgert den Vorstand des Treffpunkts Wissen riesig, zumal sich die Mitglieder viele Gedanken gemacht und Alternativkonzepte entworfen haben.