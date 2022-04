Es soll ein Treffpunkt werden, an dem sich ukrainische Familien fernab vom Kriegsgeschehen in ihrer Heimat in ungezwungener Atmosphäre austauschen, wo sie Lebensmut schöpfen und sich sicher fühlen können. Die Rede ist vom Café Kiew, das am Dienstagnachmittag im katholischen Pfarrsaal in Wissen erstmals seine Pforten öffnete und ab sofort jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet ist.