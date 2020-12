Mudersbach

Um die Zusammenarbeit zwischen den Kreisen Siegen-Wittgenstein (Nordrhein-Westfalen) und Altenkirchen ging es jetzt bei einem Treffen unter anderem in Mudersbach von AK-Landrat Peter Enders. Auf Einladung des Siegener Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein kam der Altenkirchener CDU-Politiker an verschiedene Orte der Landesgrenze, um gemeinsam mit Klein und Arne Fries sowie weiteren örtlichen Unionsvertreten über die Intensivierung der kreisübergreifenden Zusammenarbeit zu sprechen. Besonders der Fernwanderweg Natursteig Sieg bietet nach Ansicht der CDU-Politiker große Chancen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Der Wanderweg beginnt in Siegburg und endet momentan in Mudersbach.