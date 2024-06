Katzenwinkel

Treffen mit Flüchtlingen in Katzwinkel-Wingendorf: Segelflieger zeigen neuen Nachbarn den Flugplatz

i SFC-Vorsitzender Armin Brast (links) und Markus Schmidt begrüßen zusammen mit Anne Heukäufer, Übersetzerin Eithar Awad und weiteren Helfern die Flüchtlinge. Foto: Markus Schmidt:

Ende 2023 wurde das ehemalige Flugplatzhotel „Zum Doppeldecker“ am Flugplatz in Katzwinkel-Wingendorf vom neuen Eigentümer in eine Unterkunft für Flüchtlinge umgewandelt und an die Verbandsgemeinde (VG) Kirchen vermietet.