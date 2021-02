Treffen in Altenkirchen: Gebeutelte Veranstaltungsbranche blickt nach vorne

Ein Jahr ist es her, dass in der Kreisstadt die letzte Großveranstaltung über die Bühne ging. Damals wurde noch einmal zünftig Karneval gefeiert, danach kam Corona – und nichts war mehr so wie zuvor. Aus diesem Anlass haben sich am Donnerstagnachmittag nicht nur die Karnevalisten auf dem Altenkirchener Festplatz am Weyerdamm eingefunden, sondern die Köpfe der heimischen Veranstaltungsbranche – von der Brauerei, über den Getränkelieferanten bis hin zum Metzger und Zelteaufbauer – um einen ganz nüchternen Blick auf ein Jahr „auf dem Trockenen“ zu werfen.