Trauriger Spitzenwert: Inzidenz im Kreis Altenkirchen jetzt bei 188,7

Der Kreis kann dem negativen Corona-Strudel einfach nicht entkommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, ist im AK-Land am Montag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz von 155,3 auf 188,7 angewachsen. Einen höheren Wert weist landesweit aktuell keiner der 24 Kreise und 12 kreisfreien Städten auf.

Bei den Kreisen folgt mit weitem Abstand Neuwied (132,4), während der Kreis Cochem-Zell mit 11,4 die günstigste Inzidenz vermeldet. Auch im benachbarten Westerwaldkreis steigt der Wert und liegt aktuell bei 118,4. Bei den kreisfreien Städten reicht die Spanne von 32,2 in Zweibrücken bis 157,3 in Ludwigshafen.

Das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen informiert am Montag über zwei weitere Todesfälle im Zuge der Pandemie im Kreis: Verstorben sind eine 86-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Wissen und ein 78-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Damit stieg die Zahl der Frauen und Männer, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, im AK-Land auf 80.

Seit Beginn der Pandemie gab es 3214 laborbestätigte Infektionen im Kreis, das sind 54 mehr als am Sonntag. Geheilt sind 2364 Personen, stationär behandelt werden 42 Menschen aus dem Landkreis. Aktuell sind insgesamt 770 Menschen positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei 441 liegt die britische Mutation vor, in drei Fällen wurde die südafrikanische Mutation nachgewiesen. In 105 Fällen finden noch Untersuchungen auf Mutationen statt. Im Impfzentrum in Wissen fanden am Samstag und Montag jeweils rund 330 Impfungen statt.

Weiterhin sind die beiden Kliniken in Altenkirchen und Kirchen stark von Infektionen betroffen. Das Gesundheitsamt meldet 29 Mitarbeiter und 23 Patienten mit Infektion in Altenkirchen sowie 17 Beschäftigte und 16 Patienten in Kirchen. Das Haus am Park in Niedersteinebach zählt 17 infizierte Bewohner und 7 Mitarbeiter.

Der Überblick aller 3214 Infektionen nach Verbandsgemeinden: