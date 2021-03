Trauriger Corona-Rekord: Inzidenz im Kreis Altenkirchen erstmals über 200

214,3 – auf diesen Wert ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt in Koblenz angewachsen. Damit übertrifft das AK-Land erstmals diese kritische Schwelle – aktuell als einzige Region in ganz Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch hatte der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, noch bei 174,7 gelegen.

Mit 43 gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag steigt die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn im Kreis auf 3349. Die Zahl der Todesfälle liegt laut Kreisverwaltung mittlerweile bei 84, nachdem eine 78-jährige Frau und ein 94-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld an oder mit Covid-19 verstorben sind. Von aktuell 630 positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis wurde bei 500 eine Mutation nachgewiesen, bei 127 Verdachtsfällen finden Feintypisierungen statt. 45 Infizierte werden derzeit stationär behandelt. In Wissen wurden am Donnerstag 329 Personen geimpft. Damit wurden seit 7. Januar im Impfzentrum 9381 Personen erst- und 2723 zweitgeimpft. Aktuell gibt es neue Positiv-Fälle am Kirchener Krankenhaus.

Und so verteilen sich die 3349 Infektionen seit Beginn der Pandemie auf die Verbandsgemeinden: