Es ist ein trauriger Anblick, der sich Franz Mendgen am frühen Montagmorgen bietet: Der Chef des Flammersfelder Tierparks findet im Gehege des Damwilds drei tote Kälber, vermutlich von einem Wolf gerissen. „Als ich am Sonntagabend hier war, war noch alles in Ordnung“, sagt Mendgen. Die anderen elf Tiere der Damwildherde sind weg.