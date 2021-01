Obererbach

Die engagierte und beliebte Chorleiterin Ursula Räder aus Obererbach ist am Montag, 4. Januar, im Alter von 78 Jahren gestorben. Kinder spielten in ihrem Leben immer eine große Rolle, so der frühere Obererbacher Ortsbürgermeister und Pressewart des MGV Niedererbach, Erhard Schneider, in einem Nachruf.