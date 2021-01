Trauer um Pater Czeslaw: Ehemaliger Marienthaler Wallfahrtspfarrer bleibt vielen Gläubigen in Erinnerung

Marienthal

Wie Hermann Wessler vom Wallfahrtsausschuss Marienthal gegenüber unserer Zeitung mitteilte, verstarb am 22. Oktober des vergangenen Jahres der ehemalige langjährige Marienthaler Wallfahrtspfarrer Pater Czeslaw im Alter von 85 Jahren in seiner polnischen Heimat. Pater Czeslaw war 28 Jahre segensreich in Marienthal tätig, weit in der Region bekannt, überaus beliebt und geschätzt. Bei der emotionalen und herzlichen Verabschiedung am 26. August 2007 nahm „unser Pfarrer“, wie er auch genannt wurde, reichlich Liebe, Dankbarkeit und Zuneigung aus Marienthal mit „Pater Czeslaw war den Menschen immer, die mit ihren Nöten, Ängsten und Freuden zu ihm kamen, ein vertrauter Seelsorger, dabei jederzeit erreichbar und ansprechbar“, charakterisierte Hermann Wessler den Verstorbenen. „Sein Handeln war bescheiden, treu und schlicht, immer dem Menschen zugewandt. Auch nach seinem Weggang verblassten seine Spuren in Marienthal und Umgebung nicht.“