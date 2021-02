Trauer um Maik Köhler: Bürgermeister der VG Kirchen stirbt mit 44 Jahren

Die Nachricht vom Tod des Christdemokraten hat weit über die Region Kirchen hinaus große Betroffenheit und Bestürzung ausgelöst. Köhler war seit 1. Januar 2018 Bürgermeister der Verbandsgemeinde, hatte sich zuvor, am 24. September 2017, mit 54,5 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gegen Amtsinhaber Jens Stötzel und Angelika Buske durchgesetzt. 2004, 2009 und 2014 wurde er jeweils zum Ortsbürgermeister von Mudersbach gewählt. Der in Siegen 1976 geborene Köhler trat 1999 in die CDU ein, seit 2004 gehörte er dem Kreistag Altenkirchen an.