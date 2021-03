Die Güllesheimer Heimatdichterin, die zuletzt in einem Altenheim in Hennef lebte, verstarb im Alter von 90 Jahren am 21. Februar und fand jetzt ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Horhausen. Gisela Huhn hat unzählige Gedichte geschrieben, viele davon in Mundart.