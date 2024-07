Tradition und viel Musik: Wissener Schützen laden zu ihrem viertägigen Fest ein

Das „größte Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz“ kündigt der Wissener Schützenverein 1870 an. Laut seiner Pressemeldung wird es auf dem Festplatz eröffnet, und zwar am heutigen Freitag, 12. Juli. Das Ende des Festes ist am Montag, 15. Juli, mit der Abschlussparty erreicht.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen: an allen Festtagen ein Garant für beste Stimmung beim Schützenfest in Wissen. Fotos: Archiv Thomas Hoffmann

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen: an allen Festtagen ein Garant für beste Stimmung beim Schützenfest in Wissen. Fotos: Archiv Thomas Hoffmann Foto: Thomas Hoffmann

Anzeige

Am Freitag um 19 Uhr will der Wissener Schützenverein als Veranstalter das erste Bierfass anschlagen. Darüber hinaus können sich die Besucher zur Festplatzeröffnung auf viele Ermäßigungen und Specials freuen. Über eine Rabatt-Couponaktion können alle Geld bei den teilnehmenden Fahr- und Reihengeschäften sowie an Imbissen sparen. Das Motto der diesjährigen Festplatzeröffnung lautet daher: „Freitag gleich Spartag!“ Die Couponbögen sollten in der Festwoche an die Haushalte verteilt werden. Für Kurzentschlossene liegen sie bei der Festplatzeröffnung im Kassenhaus auf dem Schützenplatz aus. Ausgewählte Getränke kosten den ganzen Abend über 1,50 Euro.

Der Schützenplatz soll laut Verein wieder ein lückenloses und stimmiges Bild aus altbekannten und neuen Fahrgeschäften bieten. Neben Angeboten wie Autoscooter, Breakdancer und Kinderkarussell dürfen sich die Festbesucher vor allem auf die XXL-Schaukel Rocket des Hagener Schaustellers Hartmann freuen. Auch die Fahrgeschäfte „Jaguar Express“ (Berg- und Talbahn), „Pirates Caribbean“ (Scheibenwischer) und der „Twister Super Allround“ sollen für einen Adrenalinkick sorgen.

Feierlich und würdevoll: Auch die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen und der Spielmannszug „Frei Weg“ Wirges haben schon den Großen Zapfenstreich würdevoll und feierlich inszeniert. Foto: Thomas Hoffmann

An allen Schützenfesttagen wird ein Musikprogramm mit Marsch-, Tanz- und Partymusik geboten. Zu den traditionellen Höhepunkten gehört neben den Standkonzerten auch der Große Zapfenstreich mit abschließendem Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Die Standkonzerte und der Zapfenstreich finden erneut auf dem Platz vor dem ehemaligen Postamt statt, weil der Kirchplatz wegen der Sanierung der katholischen Kirche noch nicht zur Verfügung steht.

Beim Wissener Schützenfest ist das musikalische Rahmenprogramm mit traditioneller Marsch- und Blasmusik nicht mehr wegzudenken. In der Geschichte des Vereins traten immer wieder nationale und internationale Größen auf. Neben der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen wollen weitere fünf Klangkörper für den richtigen Takt sorgen: die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, der Musikverein Brunken, der Musikverein „Concordia“ Friesenhagen, der Spielmannszug Brandscheid und das Tambourscorps Ottfingen, das erstmals in Wissen gastiert.

Wissen Blasmusik aus der Region befeuert das Wissener Schützenfest

Für Stimmung, Tanz und gute Laune sorgen auch die Bands und Künstler NonPlusX, Wildwexxel, Bayernmän, Party Factory und DJ Stocki. NonPlusX wollen es am Samstagabend im Festzelt mit einer aufwendigen Bühnenshow krachen lassen. Die Band steht für Unterhaltung für alle Generationen, von aktuellen Hits aus den aktuellen Charts über Dance- und Electrosounds bis hin zu Rockklassikern, gepaart mit beeindruckender Showtechnik.

Oldies, Rock-Pop-Klassiker, Chartbreaker, Partykracher und Alpenpower präsentiert die Band Wildwexxel am Sonntagabend. Am Montag animiert die Band Bayernmän beim Frühschoppen das Festzelt zum Singen und Tanzen. Zur „Mega-Abschluss-Party“ am Montagabend, so der Schützenverein, spielt die heimische Band Party Factory auf – tatkräftig unterstützt von DJ Stocki.

Infos: www.sv-wissen.de und www.facebook.com/wissener.schuetzenverein