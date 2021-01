Kreis Altenkirchen

Vor Jahrzehnten gestaltete sich die Winterzeit auch als eine Zeit für Hausschlachtungen. Für die ländliche Bevölkerung, so auch in unserer Region, nahmen diese einen hohen Stellenwert ein und waren eine jährliche Selbstverständlichkeit. Im Dorf wurde fast in jeder Familie ein Schwein aufgezogen und zur Selbstversorgung in den „kühlen Monaten“ geschlachtet. Der Hausschlachter, oder der ins Haus bestellte Metzger, hatten teilweise bis in den März hinein keinen Mangel an Nachfragen.