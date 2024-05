Plus Kirchen

Touristisches Konzept in Kirchen: Tafeln lassen in dunkle wie glanzvolle Zeit eintauchen

i Freuen sich über die frisch angebrachten Infotafel bei den Villen Otto Stein und –wenige Meter entfernt Richtung Siegtal – Justus Kraemer (von rechts): Hubertus Hensel und Johannes Pfeifer vom Heimatverein, Gebäudebesitzer Siegfried Ermert, der VG-Tourismusbeauftragte Sven Wolff und Bauhof-Leiter Georg Happ. Foto: Daniel-D. Pirker

Sie stellen einen Bezug zu den wirtschaftlichen Glanzzeiten Kirchens her und ziehen den Betrachter gleichzeitig in eine aus heutiger Sicht verstörende Phase der lokalen Geschichte. Die beiden Infoschilder, die nun an Torpfosten zweier Villen an der Kirchener Hauptstraße angebracht sind, nimmt man beim Vorbeifahren nicht wahr. Sie sind kaum größer als ein DIN-A-4-Blatt, doch sie stehen für das größere Ganze eines touristischen Konzepts und erfüllen gleichzeitig einen Bildungsauftrag.