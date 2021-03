Touristikbetriebe stehen in den Startlöchern: Gastgeber im AK-Land hoffen auf baldige Perspektiven

Nach Veröffentlichung der neuen Corona-Beschlüsse war Tanja Ehlscheid-Schelzke schon geschockt, dass sie im Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr keine Ostergäste bei sich begrüßen darf. „Nach der Entscheidung, dass Mallorca-Urlaub wieder möglich ist, habe ich damit ganz und gar nicht gerechnet“, sagt sie. Und so musste die Hotelchefin über 100 Gästen, die die Osterfeiertage in Oberlahr verbringen wollten, absagen. So wie Ehlscheid-Schelzke erging es vielen Gastbetrieben im Kreis. Sie alle hoffen nun auf Ideen und Wege aus der Krise.