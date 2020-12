Altenkirchen-Flammersfeld

Der Urlaub im eigenen Land gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wissen viele Menschen die Urlaubsregionen in der eigenen Heimat zu schätzen. Dieser Trend könnte auch das Raiffeisenland touristisch beflügeln. War hier in den 1950er und 60er-Jahren noch die Erholung in der Sommerfrische des Westerwaldes angesagt, könnte heute wieder die abwechslungsreiche Natur Wanderer, Radfahrer und Ruhesuchende mehr und mehr anziehen. Aus diesem Grund haben sich die Verbandsgemeinden der Leaderregion „Raiffeisenland“, Altenkirchen-Flammersfeld, Dierdorf, Puderbach, Rengsdorf-Waldbreitbach und Asbach zusammengefunden, um einen gemeinsamen Prozess zur Umsetzung eines Touristischen Service Centers zu starten.