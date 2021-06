Manfred Haas ist besorgt um den Tourismus in der Verbandsgemeinde Kirchen: „Der Zustand unserer Waldwege macht den Tourismus kaputt!“, sagt der 74-Jährige. Die beliebten Wanderrouten seien durch den Abtransport der Holzstämme aus den Wäldern sowie durch die Arbeiten der Firma Amprion an den neuen Strommasten-Trassen derart ramponiert, dass Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger ständig in Gefahr seien, zu stürzen und sich zu verletzten. So wie neulich seine Frau.