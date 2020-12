Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 21:00 Uhr

Eitorf

Toter von Eitorf ist identifiziert: 46-Jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Drei Tage nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Waldstück unweit des Bahnhofes in Eitorf-Merten steht die Identität des Toten fest. Nach Angaben der Polizei Bonn handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 46-jährigen Mann aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Der Mann, der nach den bisherigen Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, konnte anhand von Fingerabdrücken und seiner DNA identifiziert werden. Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern an.