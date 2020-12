Alsdorf

Eine entspannte Biergarten-Atmosphäre und flotte Unterhaltungsmusik: Die Gäste des Haus Hellertal in Alsdorf bekamen am Freitagabend ein launiges Open-Air-Konzert geboten. Die Dancing Band Sunshine spielte einen fröhlichen Mix aus kölschen und Karnevalsliedern und entführte das gut gelaunte Publikum in die Domstadt am Rhein.