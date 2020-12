Tolle Aktion in Birken-Honigsessen: Kinder sammeln mit Waffeln „Kapital“ für Nahkauf

Birken-Honigsessen

Was tun, wenn das Geld für die Sanierung des Nahkaufs fehlt, der für viele Menschen in Birken-Honigsessen viel mehr ist als nur ein Markt? Ganz einfach, hat sich Frida Michel gesagt, dann müssen wir dafür sorgen, dass Kapital hereinkommt. „Ich fand's einfach nur schade, dass der Nahkauf zu hatte, und da hatte ich die Idee zu einem Waffelstand“, sagt die Neunjährige. Und ganz dem Gedanken verhaftet, dass man gemeinsam mehr erreicht als einzeln, hat sie zunächst ihre Freundin Nia Leber (8) ins Vertrauen gezogen. Schnell machte das Vorhaben die Runde, als Mitorganisator konnten die beiden Schulhausmeister Peter Schneider gewinnen, der über Kontakte zu den Eltern verfügte, die ihre Kinder von da an kräftig unterstützten. Flyer wurden gedruckt und in ganz Birken-Honigsessen verteilt, und Frida und Nia staunten nicht schlecht, wer alles mitmachen wollte.