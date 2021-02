Kindern in der Pandemie eine Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten – aber wie? Der Aktionskreis Daaden und die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf haben sich hierzu eine tolle Aktion einfallen lassen: Ab sofort und bis zum 19. März können alle Kinder aus der VG Daaden-Herdorf an einem Mal- und Bastelwettbewerb zum Thema „Feuerwehr“ teilnehmen. Erwünscht ist alles, was den Kindern hierzu einfällt. Egal ob gemalt oder gebastelt – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.