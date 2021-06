Wie sehen die Aktivitäten im AK-Land gegen Antisemitismus aus? Diese Frage ist jetzt Kern eines Arbeitsauftrags an die Kreisverwaltung. Eine entsprechende Aufstellung soll als Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen dienen. In der Sache gab es im Kreistag gestern keinen Dissens, und so wurde der CDU-Antrag auch mit den Stimmen aller Fraktionen verabschiedet. Doch so einvernehmlich war die Debatte im Kulturwerk nicht. Insbesondere gab es Streit um die Ausrichtung der AfD.