Tödlicher Unfall in Eiserfeld: 27-Jährige stirbt bei Kollision

Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall in Siegen-Eiserfeld ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war die junge Frau, die im Kreis Siegen-Wittgenstein gemeldet war, gegen 7 Uhr mit ihrem Wagen (AK-Nummernschild) auf der Landesstraße 531 in Richtung Neunkirchen-Salchendorf unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie frontal mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des jungen Mannes in den Graben geschleudert. Der Fahrer sowie der ebenfalls 19-jährige Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug der 27-Jährigen blieb auf der Straße. Sie konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die L 531 war für die Unfallaufnahme rund vier Stunden gesperrt. Beide Pkw wurden stark beschädigt abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Sachbearbeitung übernommen.