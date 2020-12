Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 17:00 Uhr

Wilnsdorf

Tödlicher Unfall im Siegerland: Frau stirbt in Wilnsdorf bei Kollision mit Bus

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 273 ist am Mittwochmorgen eine 77-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein fuhr die Seniorin mit ihrem Pkw gegen 8 Uhr aus Richtung Wilnsdorf-Oberdielfen kommend in Richtung Kreisverkehr Höhwäldchen, als sie aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Linienbus zusammenstieß. Zwei Insassen des Busses, darunter der 25-jährige Fahrer und ein 16-jähriger Fahrgast, erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.