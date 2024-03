Plus Betzdorf

Tödlicher Brand in Betzdorf: Ursache war wahrscheinlich eine eingeschaltete Herdplatte

i Bei dem Hausbrand in der Betzdorfer Innenstadt war im Januar eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. Foto: Archiv Thomas Leurs

Nach dem verheerenden Brand in der Nacht am Samstag, 13. Januar, bei dem eine 88-jährige Frau in ihrer Wohnung in einem Haus in der Betzdorfer Innenstadt tragischerweise ums Leben gekommen war, scheint die Frage nach der Brandursache inzwischen geklärt zu sein.