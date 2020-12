Betzdorf/Kirchen

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, wovon die Fußballer im DFB-Pokal noch träumen, geht für die Tischtennismannschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf/Kirchen in Erfüllung. Die sieben Jungen mit ihrem Betreuer, Sportlehrer Kai-Uwe Körner, haben vor kurzem den Landesentscheid der weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz in Trier gewonnen. Sie werden somit die Farben des Landes beim Bundesfinale vom 3. bis 7. Mai in der Bundeshauptstadt Berlin vertreten. Ein toller Erfolg für das Team und für die Schule.