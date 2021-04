Kirchen

Tierische Rettungsaktion in Kirchen: Polizei befreit Reh aus Zaun

Wildrettung in Kirchen: Polizei, Feuerwehr und Jagdaufseher mussten am frühen Freitagmorgen ein Reh, das sich in einem Metallzaun im Bereich der Kirchener Bahnhofsstraße eingeklemmt hatte, befreien.