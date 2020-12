Katzwinkel

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Katzwinkel verpflichtet einige neue Einsatzkräfte der ganz besonderen Art: Die bärenamtlichen Helfer fahren ab sofort bei jedem Einsatz in den Einsatzwagen mit. Da die Frauen und Männer des Löschzuges nicht nur die Helfer für Brände und Flammen sind, sondern auch oft Schicksalsschläge an den Einsätzen hängen, helfen von nun an die Teddybären der Deutschen Teddystiftung mit.