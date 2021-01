Tierheime in Kreis Altenkirchen: Corona weckt Sehnsucht nach Hund und Katze

Kreis Altenkirchen

Für Hildegard hat sich ein Hundetraum erfüllt. Die schwarze Mischlingsdame lebte bisher in der Einrichtung Karibu in Breitscheidt bei Hamm, und ihre Chancen, ein neues Zuhause zu finden, standen gar nicht gut. Dabei lag es nicht an ihrem Charakter. Hildegard, die vor einigen Monaten 300 Meter vom Tierheim entfernt ausgesetzt wurde, hat keinen Schwanz und damit einen äußeren „Makel“, der viele Interessenten abstieß. „Wir haben zwar einige Anwärter gehabt, aber die Tatsache, dass sie schwanzlos ist, machte das Tier schwer vermittelbar“, erzählt die Vorsitzende Kerstin Löbnitz-Steiger. „Dann rief im Dezember ein älterer Herr an und sagte, dass er ganz allein sei und nach einem Hund suche, der nicht perfekt sein müsse.“ Als der einsame Tierfreund dann im Heim erschien, lief Hildegard sofort auf ihn zu, und das Wunder war für beide geschehen.