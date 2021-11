Emmerzhausen

Tier steckte bei Emmerzhausen in einem altem Schacht fest: Feuerwehr rettet Pony aus höchster Not

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz sind am Freitag Rettungskräfte der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf in ein Waldgebiet in Emmerzhausen alarmiert worden. Ein aufmerksamer Waidmann hatte auf einer Pferdekoppel ein Pony entdeckt, das in einen alten Schacht eingebrochen war und daraufhin den Notruf gewählt.