Betzdorf

Zwölf ehrenamtliche THW-Helfer des Ortsverbands Betzdorf haben an einem Wochenende den Umgang mit der Motorkettensäge erlernt. Los ging es am THW-Standort in Scheuerfeld. Der Ortsbeauftragte Ulrich Weber und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Volker Hain, begrüßten die Lehrgangsteilnehmer in der Fahrzeughalle.