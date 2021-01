Neunkirchen

„Heute mach' ich meine Träume wahr“, singt D’Artagnan in dem Lied „Heut ist der Tag“ aus Thorsten Uebe-Emdens Lieblingsmusical „Die drei Musketiere“. Dieser Song scheint Uebe-Emden, wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist, inspiriert zu haben, hat er doch mit viel Ausdauer und Leidenschaft seinen eigenen Traum verwirklicht: Im Laufe von mehr als zehn Jahren ist – zunächst in seinem Kopf, inzwischen auch auf CD – ein Musical entstanden. Neben einer spannenden Handlung, ausgefeilten Charakteren und abwechslungsreichen Liedern hat der Altenseelbacher auch maßgeblichen Anteil am Arrangement und den Kompositionen.