Wallmenroth

Kickende Jungen in Ruanda: Es ist eines der Fotos, die Thorsten Judt vor Augen hat, wenn er an seinen Aufenthalt in dem afrikanischen Land denkt. Der 49-Jährige, geboren in Niederdreisbach, wohnhaft mit seiner Familie in Wallmenroth, hat in Ruanda und auch im Libanon Männer und Frauen geschult, die als Trainer mit Kindern im Fußball arbeiten möchten. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Art von sportlicher Entwicklungshilfe, die dem Coach der SG Wallmenroth/Scheuerfeld großen Spaß gemacht und die bleibenden Eindruck hinterlassen hat. „Man wird noch einmal richtig geerdet“, berichtet er.