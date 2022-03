Zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren ist ein Mann aus der VG Hachenburg verurteilt worden, der Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen herstellte sowie im Besitz des Rauschgiftes war. Dies hat ein Schöffengericht um Richterin Sonja Bommel am Amtsgericht Montabaur entschieden. Seine Kontakte reichten wohl auch in die Region Altenkirchen.