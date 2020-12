Alsdorf

Der Beat ist eine Mischung aus Rebellion und „Gute-Laune-Musik“. In den 1960er-Jahren muckten junge Leute auf, gut 20 Jahre nach Ende des Krieges wollten sie sich frei fühlen und auch wieder feiern und fröhlich sein. Die heimische Band The Beat!radicals nimmt bei ihren Auftritten das Publikum mit auf eine – lautstarke und emotionale – Reise durch die Geschichte der Beatmusik, so wie am Freitagabend beim Biergartenkonzert im Haus Hellertal in Alsdorf.