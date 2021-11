Um mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, braucht es manchmal nicht viel und oftmals auch gar keine böse Absicht. Da reicht es schon, vielleicht aus finanzieller Not und Unwissenheit an die falschen Leute zu geraten, die genau das ausnutzen. Dies jedenfalls war der Hintergrund eines Falles, der vor dem Betzdorfer Amtsgericht verhandelt wurde.