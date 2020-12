Kirchen

Der Schützenverein Tell Kirchen-Wehbach hat bei seiner Jahreshauptversammlung auf dem Schießstand beim Thema Haushaltsplan über Investitionen diskutiert, die man in diesem Jahr vielleicht anpacken sollte. Der Vorsitzende Erhard Dieterhagen sprach sich dafür aus, die Brüstung auf der 50-Meter-Bahn zu erneuern, damit auch in Zukunft Schüsse, die dort landen, „nicht mehr den Putz von der Decke hauen“, so der Tell-Chef.