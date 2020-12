Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 18:03 Uhr

Etzbach

Tatort Etzbach: Erneut „schlüsselloser“ BMW entwendet

Die Serie der Diebstähle von Luxusautos im AK-Land reißt nicht ab. Am frühen Samstag wurde zwischen 1.30 Uhr und 8.25 Uhr ein schwarzer BMW 640d xDrive in der Steinfeldstraße in Etzbach entwendet. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug nach Angaben der Polizeiinspektion Altenkirchen in der Hofeinfahrt neben seinem Wohnanwesen abgestellt.