Taten trotz Bewährung: Morsbacher wird wegen Betrug und Einbruch verurteilt Von Leif Kubik Er stand schon unter Bewährung, trotzdem beging er weiter Straftaten, betrog unter anderem eine 87-Jährige um Geld. Dafür bekam ein 42-Jähriger jetzt vom Landgericht Bonn eine Haftstrafe. Zwei Taten im Kreis Altenkirchen konnten die Juristen dem Mann aber nicht nachweisen.

„Die Vermutung bleibt, dass er es gewesen sein könnte“, sagte die Vorsitzende Richterin Birgit Preuß in ihrer Urteilsbegründung: Die Richter der Dritten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht haben am Freitagmittag einen 42-jährigen Mann aus Morsbach wegen Beihilfe zum Wohnungseinbruchdiebstahl in einem, wegen Betrugs in zwei sowie wegen versuchten Betrugs in ...