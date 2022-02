Auf „ein extremes Echo“ ist der Besuch der rheinland-pfälzischen Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) in Mudersbach bei Bürgern und heimischen Politikern gestoßen. So fasste Ortsbürgermeister Christian Peter (SPD) die Reaktionen im Großdorf zusammen, die am Dienstagabend Hauptthema im Ortsgemeinderat waren. Der Grund: Die eigentlich vor Jahren abgelehnte Talvariante einer Ortsumgehung soll jetzt doch kommen.