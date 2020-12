Betzdorf/Kirchen

Kein Maimarkt in Freusburg, kein Stadtfest in Kirchen und kein Weihnachtsmarkt in Betzdorf – der Tagesstätte Gelbe Villa fehlt es in diesem Jahr an Gelegenheiten, die in der Einrichtung gefertigten Handwerksprodukte zu verkaufen. So haben sich Elke Latsch und Sandra Fischer nach einer Alternative umgeschaut. Fündig geworden sind sie in den Räumlichkeiten des „Nah dran“ am Bahnhof in Betzdorf.