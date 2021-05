Die Pandemie hat auch den Alltag von Tagesmutter Kerstin Kalleicher aus Kirchen ziemlich auf den Kopf gestellt. Doch nach gut einem Jahr ist schon wieder so etwas wie Normalität in die Einrichtung in Wehbach zurückgekehrt. Dem Spielen der Kinder ist ohnehin nicht anzumerken, dass wir in seltsamen Zeiten leben. „Man muss positiv denken“, sagt die 39-Jährige und lacht.