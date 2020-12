Betzdorf

Die Betzdorfer Tafel im evangelischen Gemeindehaus an der Kreuzkirche hat seit Mittwoch wieder geöffnet. Für alle Beteiligten ist es ein Gefühl der Erleichterung. „Obwohl wir ja gar nichts für die Schließung konnten, hat ein Druck auf uns, und speziell auch auf mir, gelastet“, sagt der Leiter der ehrenamtlichen Einrichtung, Bruno Georg, und fügt hinzu: „Für mich ist die Öffnung wie eine Befreiung.“ Denn durch die pandemiebedingte Schließung Mitte März hatten Alleinstehende sowie Familien aus Betzdorf und den Nachbargemeinden eine wichtige Anlaufstelle verloren. Er habe in der Zeit sehr viele Anrufe bekommen, berichtet Georg und sagt: „Die soziale Not ist groß.“