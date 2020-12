Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 17:45 Uhr

Wissen Täter klingelte in aller Frühe: Überfall auf Norma-Markt in Wissen Die Kripo Betzdorf sucht einen Mann, der am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr den Norma-Markt im Richtweg in Wissen überfallen hat. Demnach klingelte der Täter zu der frühen Stunde an der Laderampe des Supermarktes. Ein bereits anwesender Mitarbeiter öffnete die Tür.

Statt des erwarteten Lieferanten stand der Täter vor ihm und raubte mit einem Messer in der Hand Bargeld, das er in einer Norma-Plastiktüte verstaute. Der Mann flüchtete zu einem vor dem Markt wartenden dunklen Seat Ibiza, in dem sich ein Mittäter befand. Anschließend fuhren beide entgegen der Einbahnstraße in Richtung Oststraße davon. Der Haupttäter wird folgendermaßen beschrieben: Jung, groß, schlank, das schwarze Haar trug er oben länger, seitlich rasiert. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Betzdorf unter Tel. 02741/9260 entgegen.