Glück im Unglück hatte am späten Mittwochabend ein 19-jähriger Mann am Siegener Hauptbahnhof: Beim Tanzen auf dem Bahnsteig stolperte er und stürzte ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett unter einen gerade vorbeifahrenden Güterzug. Der Mann konnte jedoch selbstständig aus dem Gefahrenbereich klettern und wurde mit Verletzungen an Kopf und Hand erstversorgt.