Zum Gedenken an die Reichspogromnacht im Jahr 1938 ließ ein internationales Team um die bekannte Multimedia-Künstlerin Gabriela von Seltmann (Kreuztal) die zerstörte Siegener Synagoge virtuell auferstehen. Die Kunstinstallation wurde am 9. November auf die Außenwand des ehemaligen Luftschutzbunkers in der Straße Obergraben präsentiert.