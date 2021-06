Es gibt sie erst seit gut einem Jahr, die Band Sway: so, wie die Musiker aber um ihren Bandleader Alexander Schwegel am Samstagabend im Wissener Kulturwerk ihren satten Sound auf die Bühne und an die Endgeräte der Musikfans zu Hause brachten, hätten es locker auch einige Jahre mehr sein können, in denen sie zusammenspielen.