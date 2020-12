SV Adler 09 Niederfischbach steht prima da

Niederfischbach

In seiner Jahreshauptversammlung hatte der Förderverein des SV Adler 09 Niederfischbach unter dem Vorsitzenden Klaus-Jürgen Griese nur Positives zu berichten. Der Verein mit 27 Mitgliedern sei immer eine große Unterstützung zum Wohle des Gesamtvereins. Geschäftsführer Heinz Josef Wäschenbach erläuterte in seinem Jahresrückblick, dass nicht nur durch Mitgliedsbeiträge, sondern auch durch besondere Aktivitäten Gelder für den Hauptverein erarbeitet werden. Veranstaltungen wie der Kölsche Sonntag oder das gemeinsame Schauen der Fußball-Bundesliga auf Sky liegen in den Händen von Dirk Leis, der auch Skat- und Dart-Turniere im Adlerhorst anbietet. Dann ist da noch die Frühschoppen-Gruppe, welche sich Sonntagvormittag im Adlerhorst einfindet, um aus früheren Fußballzeiten Erinnerungen auszutauschen. Über eine gesunde Kassenlage konnte Kassierer Thomas Mettbach berichten, der gleichzeitig die Information gab, dass der Förderverein an den Hauptverein eine Summe in Höhe von 4200 Euro überweisen konnte. Der Förderverein würde sich über weitere Mitglieder sehr freuen. Für nur 5 Euro im Monat können diese einen großen Beitrag für die Jugendarbeit leisten.